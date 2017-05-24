 Koke'ye yeni sözleşme – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Koke'ye yeni sözleşme

    Koke'ye yeni sözleşme

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'de Koke adıyla bilinen Jorge Resurreccion'un sözleşmesi 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldı.

    Başkent kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

    İspanya Milli Takımı forması da giyen Koke, altyapısından yetiştiği Atletico Madrid ile 2009'dan bu yana çıktığı 323 maçta 28 gol kaydetti.


    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:19
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