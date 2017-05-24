Koke'ye yeni sözleşme
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'de Koke adıyla bilinen Jorge Resurreccion'un sözleşmesi 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldı.
Başkent kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.
İspanya Milli Takımı forması da giyen Koke, altyapısından yetiştiği Atletico Madrid ile 2009'dan bu yana çıktığı 323 maçta 28 gol kaydetti.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:19
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F.Bahçe’yi kutlamıyorum
Toplam 9
Yorum
1905 gs UEFA Kupası,UEFA Süper Kupa,eurocup(erkek),eurocup ve euroligue(kadın),Tekerlekli Basketbol takımda kupa1 5 ve de kupa2 1 sonuç 0 tebrik
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Ozan'a gözaltı şoku!
Toplam 4
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Fenerbahce Fenerbahce ozani gondermeli sutlamali bence
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Muslera Lazio’ya
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bizde menagerin evine ziyaret edelim yemeği hazırla galatasaray taraftarı evini ziyarete geliyor menager
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