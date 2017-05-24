Barcelona’dan yine aynı strateji

Enrique, Barça'nın başında son karşılaşmasına 27 Mayıs tarihinde Alaves'e karşı Kral Kupası finalinde çıkacak. Kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu, yeni teknik direktörün 29 Mayıs tarihinde açıklanacağını duyurmuştu.



Futbolculuk kariyerinde Barcelona forması giyen 53 yaşındaki Valverde için bu bir geri dönüş anlamına geliyor. 2015 senesinde Athletic Bilbao ile İspanya Süper Kupası'nı kaldıran Valverde, 2006-2007 sezonunda ise Espanyol ile UEFA Kupası'nda final oynamıştı.

Son 10 yılda 9 şampiyonluk eski oyuncularından

La Liga'da kazanılan son 10 şampiyonluğun 9'u yönettikleri takımların eski oyuncularından geldi. 2008 yılında Real Madrid Bernd Schuster ile, daha sonra Pep Guardiola, Tito Vilanova ve Luis Henrique Barcelona ile, Atletico Madrid ise Diego Simeone ile şampiyonluk yaşadı. Son olarak, bu sezon da daha önce Real Madrid'te futbol oynamış Zinedine Zidane da şampiyon olarak bu geleneği sürdürdü.

Barcelona geleneğini sürdürmek istiyor

Katalanlar, son yıllarda yaptıkları gibi teknik adamlık görevine daha önce kulüpte oynamış bir isim olan Valverde'yi getirerek bu geleneği sürdürmek istiyor. Barcelona henüz Valverde iddialarını doğrulamamış olsa da, kulübün resmi açıklamayı önümüzdeki hafta yapması bekleniyor.

Ayrıca, Athletic Bilbao'nun gelecek sezonun başında Valverde'nin olmayacağını açıklaması da bu iddiaları güçlendiriyor.

53 yaşındaki İspanyol teknik direktörün, Barcelona ile 1 yılı opsiyonu toplam 3 sezonluk sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

Valverde, futbolcu olduğu dönemde 1988-1990 yıllarında Barcelona'da forma giymişti.

Teknik direktörlük kariyerinin büyük bölümünü ise Athletic Bilbao'da geçiren Valverde, Olympiakos (2008-2009, 2010-2012), Villarreal (2009-2010) ve Valencia (2012-2013) takımlarını da çalıştırdı. Olympiakos ile 3 kez Yunanistan Ligi'nde şampiyon olup, 2 defa da Yunanistan Kupası'nı kazandı.