Barcelona’dan yine aynı strateji
Katalan devi Barcelona'nın yeni teknik direktörünün kim olacağı netlik kazandı. La Liga ekibinde Luis Enrique'den boşalacak koltuğa 2013 yılından bu yana Athletic Bilbao'yu çalıştıran Ernesto Valverde oturacak.
Enrique, Barça'nın başında son karşılaşmasına 27 Mayıs tarihinde Alaves'e karşı Kral Kupası finalinde çıkacak. Kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu, yeni teknik direktörün 29 Mayıs tarihinde açıklanacağını duyurmuştu.
Futbolculuk kariyerinde Barcelona forması giyen 53 yaşındaki Valverde için bu bir geri dönüş anlamına geliyor. 2015 senesinde Athletic Bilbao ile İspanya Süper Kupası'nı kaldıran Valverde, 2006-2007 sezonunda ise Espanyol ile UEFA Kupası'nda final oynamıştı.
Son 10 yılda 9 şampiyonluk eski oyuncularından
La Liga'da kazanılan son 10 şampiyonluğun 9'u yönettikleri takımların eski oyuncularından geldi. 2008 yılında Real Madrid Bernd Schuster ile, daha sonra Pep Guardiola, Tito Vilanova ve Luis Henrique Barcelona ile, Atletico Madrid ise Diego Simeone ile şampiyonluk yaşadı. Son olarak, bu sezon da daha önce Real Madrid'te futbol oynamış Zinedine Zidane da şampiyon olarak bu geleneği sürdürdü.
Barcelona geleneğini sürdürmek istiyor
Katalanlar, son yıllarda yaptıkları gibi teknik adamlık görevine daha önce kulüpte oynamış bir isim olan Valverde'yi getirerek bu geleneği sürdürmek istiyor. Barcelona henüz Valverde iddialarını doğrulamamış olsa da, kulübün resmi açıklamayı önümüzdeki hafta yapması bekleniyor.
Ayrıca, Athletic Bilbao'nun gelecek sezonun başında Valverde'nin olmayacağını açıklaması da bu iddiaları güçlendiriyor.
53 yaşındaki İspanyol teknik direktörün, Barcelona ile 1 yılı opsiyonu toplam 3 sezonluk sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.
Valverde, futbolcu olduğu dönemde 1988-1990 yıllarında Barcelona'da forma giymişti.
Teknik direktörlük kariyerinin büyük bölümünü ise Athletic Bilbao'da geçiren Valverde, Olympiakos (2008-2009, 2010-2012), Villarreal (2009-2010) ve Valencia (2012-2013) takımlarını da çalıştırdı. Olympiakos ile 3 kez Yunanistan Ligi'nde şampiyon olup, 2 defa da Yunanistan Kupası'nı kazandı.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:18
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Muslera Lazio’ya
Toplam 17
Yorum
austin bu yönetimin bulduğu iyi oyuncu varmı hala o dönem bulunan yıldızlar gitmesin diyoruz bunlar kesinlikle oyuncu filan bulamaz..
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Gözler formalarda
Toplam 9
Yorum
korkut parçalı olanın hali içimi parçaladı, siyah da pijama niyetine olur arkadaş bu ne zevksizlik mahsus mu yapıyorlar nedir
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 23
Yorum
austin kalsa keşke ama bela olur seneye geçen yılda zorla kaldı..bu yönetim kimi gönderse yerine 3-5 düşük seviye transferi yaptı.
Barcelona’dan yine aynı strateji haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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