Real Madrid maçında şike iddiası!
La Liga'da şampiyonun belirleneceği Malaga - Real Madrid maçında Mikel Villanueva'nın 'şüpheli' hareketleri geceye damgasını vurdu.
La Liga'da sezonun son haftasında Malaga'ya konuk olan Real Madrid, rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek tarihindeki 33. lig şampiyonluğunu yaşadı.
Son haftaya en yakın takipçisi Barcelona'nın 3 puan önünde giren Real Madrid'e şampiyonluk için alınacak 1 puan bile yeterli olacaktı.
Eflatun-beyazlılar karşılaşmadan Ronaldo ve Karim Benzema'nın golleriyle 2-0 galip ayrılırken maça Malaga savunmasından Mikel Villanueva'nın 'şüpheli' hareketleri damgasını vurdu.
24 yaşındaki Venezüulalı oyuncunun bir Real Madrid atağında topun üzerinden atlaması, İspanya'da şike iddialarını alevlendirdi.
Bu enteresan pozisyon sonrasında Malaga'nın Katar'lı sahibi Abdullah Al-Thani'nin açıklamaları yeniden gündeme taşındı.
"KATALUNYA PİSLİKLERİ ŞAMPİYONLUĞUN KOKUSUNU ALAMAYACAK"
La Liga'da şampiyonluk yarışının Real Madrid ve Barcelona arasında sürdüğü haftalarda Malaga Başkanı Abdullah Al-Thani'nin yaptığı açıklamalar şok etkisi yaratmıştı.
Ligin son haftasında oynanacak Malaga-Real Madrid mücadelesi öncesi Katalan basınının, futbolculuk döneminde uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Malaga Teknik Direktörü Michel'e yönelik spekülasyonları üzerine Başkan Al-Thani sosyal medya hesabından, "Allah'ın izniyle sahaya kazanmak için çıkacağız. Katalonya pislikleri ise Michel üzerine söyledikleri yalanlar nedeniyle şampiyonluğun kokusunu alamayacaklar." demişti.
İŞTE O POZİSYON:
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:37
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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