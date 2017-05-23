Griezmann, transfer ihtimalini açıkladı
Atletico Madrid’in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, katıldığı televizyon programında yaz transfer döneminde Manchester United’a gidip gitmeyeceği yönündeki soruya “olabilir” yanıtını verdi.
Yıldız oyuncuya transferinin ne kadar muhtemel olduğu soruldu. Esprili bir şekilde "10 üzerinden 6" cevabını veren Griezmann, böylece hakkında çıkan transfer dedikodularını doğrulamış oldu. Manchester ekibinin ve teknik direktör Jose Mourinho'nun Griezmann'ı çok istediği biliniyor.
Cevabı şaşırttı
Daha önce "Atletico Madrid'den sadece Derrick Rose ile New York Knicks'te oynamak için ayrılırım." açıklamasını yapan Griezmann, televizyon programında verdiği cevapla şaşırttı.
Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin kulüpte kalmaya devam edeceğini açıklamasının ardından Griezmann'ın da geleceği hakkında ne karar vereceği merak konusu.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:03
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Babel’i şikayet etmiş!
Toplam 7
Yorum
forever1903 o zaman deportivoya kiyak yapmis, adam her mac oynuyor, 2,1 milyonun hakkini veriyor, kimsenin birsey demeye hakki yok
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Şimdi onlar düşünsün
Toplam 6
Yorum
sermiyan Milos Teodosic gelmesi lazım guard mevkine Avrupanın en iyi guardını almalıyız
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Mandzukic “Bekle” dedi
Toplam 5
Yorum
ŞAKİR ABİ yav klüp başarıdan başarıya koşuyorda sanki topcu alıp satmak oldu derdiniz, bana takımın başarı kazanacağı topcular alacaksın arkadaş
Griezmann, transfer ihtimalini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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