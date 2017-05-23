Griezmann, transfer ihtimalini açıkladı

Yıldız oyuncuya transferinin ne kadar muhtemel olduğu soruldu. Esprili bir şekilde "10 üzerinden 6" cevabını veren Griezmann, böylece hakkında çıkan transfer dedikodularını doğrulamış oldu. Manchester ekibinin ve teknik direktör Jose Mourinho'nun Griezmann'ı çok istediği biliniyor.

Cevabı şaşırttı

Daha önce "Atletico Madrid'den sadece Derrick Rose ile New York Knicks'te oynamak için ayrılırım." açıklamasını yapan Griezmann, televizyon programında verdiği cevapla şaşırttı.

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin kulüpte kalmaya devam edeceğini açıklamasının ardından Griezmann'ın da geleceği hakkında ne karar vereceği merak konusu.