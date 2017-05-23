 Griezmann, transfer ihtimalini açıkladı – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Griezmann, transfer ihtimalini açıkladı

    Griezmann, transfer ihtimalini açıkladı

    Atletico Madrid’in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, katıldığı televizyon programında yaz transfer döneminde Manchester United’a gidip gitmeyeceği yönündeki soruya “olabilir” yanıtını verdi.

    Yıldız oyuncuya transferinin ne kadar muhtemel olduğu soruldu. Esprili bir şekilde "10 üzerinden 6" cevabını veren Griezmann, böylece hakkında çıkan transfer dedikodularını doğrulamış oldu. Manchester ekibinin ve teknik direktör Jose Mourinho'nun Griezmann'ı çok istediği biliniyor.

    Cevabı şaşırttı

    Daha önce "Atletico Madrid'den sadece Derrick Rose ile New York Knicks'te oynamak için ayrılırım." açıklamasını yapan Griezmann, televizyon programında verdiği cevapla şaşırttı.

    Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin kulüpte kalmaya devam edeceğini açıklamasının ardından Griezmann'ın da geleceği hakkında ne karar vereceği merak konusu.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:03
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