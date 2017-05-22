5 yıllık hasret sona erdi!
İspanya La Liga'nın son haftasında Real Madrid, deplasmanda Malaga'yı 2-0 mağlup ederek 93 puanla zirvede yer alarak şampiyon oldu.
2-0'lık galibiyetin ardından puanını 93 yapan Real Madrid, sezonu Barcelona'nın 3 puan önünde şampiyon tamamladı. Toplamda 33. şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid, böylece 5 yıllık şampiyonluk hasretini de sona erdirmiş oldu. Eflatun-beyazlılar, en son 2011-12 sezonunda Teknik Direktör Mourinho ile şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.
Real Madrid'e şampiyonluğu getiren golleri 2. dakikada Cristiano Ronaldo ve 55. dakikada Karim Benzema kaydetti.
La Liga'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Juventus ile karşılaşacak.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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