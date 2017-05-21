 Simeone, Atletico'da devam ediyor – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Simeone, Atletico'da devam ediyor

    Simeone, Atletico'da devam ediyor

    Arjantinli teknik direktör , gelecek sezon Atletico Madrid'i çalıştırmaya devam edeceğini söyledi.

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) son haftasında sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 yenen Atletico Madrid'in Vicente Calderon Stadı'ndaki son resmi maçını oynaması dolayısıyla düzenlenen törende taraftara hitaben konuşan Simeone, "Evet kalacağım. Neden biliyor musunuz? Kalacağım çünkü bu kulübün geleceği var ve bu gelecek hepimiz." dedi.

    Simeone, taraftarlara, veteran futbolculara, yöneticilere, takımına ve teknik heyetine teşekkür etti. Simeone, "Bu kulübün gelişmesine hepiniz yardım ettiniz. Sizler için duygu kelimesi çok derindir. Diğer kulüpler daha fazla paraya sahip olabilirler veya daha çok kupa kazanmış olabilirler ama asla Atleticoluların duygularına eşdeğer olamazlar." ifadelerini kullandı.

    Son 6 sezondur Atletico Madrid'i çalıştıran 47 yaşındaki Arjantinli teknik adam, bu dönem içinde İspanyol kulübüne 1 lig şampiyonluğu, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Avrupa Süper Kupası kazandırdı.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:22
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