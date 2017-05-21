 Lacazette, Madrid'e yakın – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Lacazette, Madrid'e yakın

    Lacazette, Madrid'e yakın

    Fransız kulübü Olympique Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas, golcü futbolcuları Alexandre Lacazette'in gelecek sezon için İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla sözlü anlaşma sağladığını açıkladı.

    Fransa'nın L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, Lacazette hakkında çıkan transfer iddialarına cevap veren Aulas, "Lacazette, transferi konusunda Atletico Madrid ile sözlü anlaşma sağladı. Buna rağmen kesin konuşamıyorum çünkü transferin gerçekleşmesi için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) Atletico Madrid'e verdiği yasağın kalkması gerek." ifadelerini kullandı.

    Atletico Madrid ile görüşme talebinin Lacazette'ten geldiğini belirten Aulas, transferin önündeki engeller kalktığı takdirde iki kulübün anlaşmak üzere masaya oturacağını sözlerine ekledi.

    Bu sezon Olympique Lyon formasıyla 44 maça çıkan Lacazette, 35 gol kaydetti.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:12
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