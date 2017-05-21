5 yıllık hasret sona erdi!
İspanya La Liga'nın son haftasında Real Madrid, deplasmanda Malaga'yı 2-0 mağlup ederek 93 puanla zirvede yer alarak şampiyon oldu.
2-0'lık galibiyetin ardından puanını 93 yapan Real Madrid, sezonu Barcelona'nın 3 puan önünde şampiyon tamamladı. Toplamda 33. şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid, böylece 5 yıllık şampiyonluk hasretini de sona erdirmiş oldu. Eflatun-beyazlılar, en son 2011-12 sezonunda Teknik Direktör Mourinho ile şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.
Real Madrid'e şampiyonluğu getiren golleri 2. dakikada Cristiano Ronaldo ve 55. dakikada Karim Benzema kaydetti.
La Liga'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Juventus ile karşılaşacak.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:23
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Şampiyon Fenerbahçe
Toplam 1
Yorum
abrtmayın avrupada en çok ,hatta nba derecesinde yatırım yapılıyor.2. olan olimpiakosdan 10 kat daha fazla para harcıyor fb baskete.geç bile kalındı
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Erman Toroğlu'ndan flaş Şenol Güneş iddiası
Toplam 13
Yorum
BAŞARAN İstemediği oyuncular yüksek ücretle alınıyor ve yatıyorlar Mitroviç bardağı taşırdı onların hamallığını saha çekecek 4 yıldır böyle boyko
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Fenerbahçe'ye taraftar şoku!
Toplam 1
Yorum
Bjkli Ercan 4 kişi mi baya gelmiş yine hiç olmaması lazım
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