 5 yıllık hasret sona erdi! – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    5 yıllık hasret sona erdi!

    5 yıllık hasret sona erdi!

    İspanya La Liga'nın son haftasında Real Madrid, deplasmanda Malaga'yı 2-0 mağlup ederek 93 puanla zirvede yer alarak şampiyon oldu.

    2-0'lık galibiyetin ardından puanını 93 yapan Real Madrid, sezonu Barcelona'nın 3 puan önünde şampiyon tamamladı. Toplamda 33. şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid, böylece 5 yıllık şampiyonluk hasretini de sona erdirmiş oldu. Eflatun-beyazlılar, en son 2011-12 sezonunda Teknik Direktör Mourinho ile şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

    Real Madrid'e şampiyonluğu getiren golleri 2. dakikada Cristiano Ronaldo ve 55. dakikada Karim Benzema kaydetti.

    La Liga'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Juventus ile karşılaşacak.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:23
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