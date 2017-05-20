'En iyi' Emre Çolak
Emre Çolak, takımın sponsorlarından birinin taraftarlar arasında yaptığı oylama sonucunda 2016-2017 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi
İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 38. ve son hafta karşılaşmasında Deportivo La Coruna, sahasında Las Palmas'ı 3-0 mağlup etti.
Deportivo La Coruna'yı galibiyete taşıyan golleri 4 ve 29. dakikalarda Florin Andone ile 39. dakikada Carles Gil kaydetti. Ev sahibi ekipte 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Emre Çolak, takımının ikinci golünde asist yaptı. Türk futbolcu, maçın 29. dakikasında sarı kart gördü.
Las Palmas'ta Hernan Santana, 79. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Galiçya ekibi, bu galibiyetle puanını 36'ya çıkardı ve La Liga'da sezonu 16. sırada bitirdi. Las Palmas ise ligi 39 puan ve averajla 14. sırada tamamladı.
Emre Çolak, Deportivo'da sezonun en iyi oyuncusu seçildi
Milli futbolcu, takımın sponsorlarından birinin taraftarlar arasında yaptığı oylama sonucunda 2016-2017 sezonunun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Emre Çolak'a ödülü, 26. yaşına girdiği günde sponsor yetkilisi tarafından karşılaşma öncesinde takdim edildi.
La Liga'daki ilk sezonunu 3 gol ve 6 asist istatistiğiyle bitiren Emre Çolak, sezon boyunca üç kez (eylül, ekim ve ocak) ayın futbolcusu seçilmişti.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:30
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Paşalar gibi!
Toplam 14
Yorum
Çapsızlar Çok adice ve kurnazca bir karar Volkan'ı PFDK'ya göndermemek. Volkan 30 maç ceza alsa ne olacak. Ucuz akıllarıyla Taliscayı unutturacaklar.
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Paşalar gibi!
Toplam 14
Yorum
34 ORGANİZE OLMUŞ GÖREVLİLER İŞ BAŞINDA
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Paşalar gibi!
Toplam 14
Yorum
yani aslında 10 dan çok fazla ama hakem vermedi az öncede bir tane penaltısı verilmedi bjk nin maçı izlemediysen yorum yapma susta bişey bilsinle
'En iyi' Emre Çolak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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