C. Ronaldo, Real Madrid'i zirveye taşıdı

La Liga'da 5 Şubat'ta kötü hava şartlarından dolayı ertelenen maçta Celta Vigo, Real Madrid'i ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 10. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

İkinci yarıda 48. dakikada Ronaldo kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Celta Vigo, 69. dakikada Guidetti'nin golüyle farkı bire indirse de maça ortak olma umudu kısa sürdü. 70. dakikada Karim Benzema, 88. dakikada ise Toni Kroos ağları sarsarak Real Madrid'in mücadeleden 4-1 galip ayrılmasını sağladı.

62. dakikada ceza sahasında hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesiyle gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atılan Iago Aspas, Celta Vigo'yu sahada 10 kişi bıraktı. Hakemin kararına ev sahibi takımın yedek kulübesinden gelen itirazların ardından Celta Vigo'nun yardımcı antrenörü Ernesto Marcucci de soyunma odasına gönderildi.

Bu sonuçla puanını 90'a çıkaran Real Madrid, 33. haftada Barcelona'ya kaptırdığı liderlik koltuğuna yeniden oturdu. 21 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek La Liga'da Real Madrid deplasmanda Malaga ile, 3 puan gerisindeki Barcelona ise sahasında Eibar ile karşılaşacak. Malaga'da sürpriz bir sonuç çıkmaması halinde Real Madrid 33. lig şampiyonluğunu ilan edecek. Madrid temsilcisi, son olarak 2011-2012 sezonunda şampiyon olmuştu.

- Ronaldo'dan bir rekor daha

Öte yandan, Real Madrid'in Celta Vigo karşısındaki galibiyetinde iki kez ağları sarsarak önemli payın sahibi olan Cristiano Ronaldo, Avrupa'daki 5 büyük ligde (İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa) toplamda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

Daha önceden 366 golle İngiliz futbolcu Jimmy Greaves'e ait olan rekoru Ronaldo, 368 gole çıkardı. Ronaldo, 2003-2009 yıllarında formasını giydiği Manchester United ile Premier Lig'de 84 gol, son 8 sezondur oynadığı Real Madrid ile La Liga'da 284 gol attı. Celta Vigo maçının sonlarında hafif bir sakatlık geçiren Portekizli futbolcu, 84. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.