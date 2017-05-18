Boateng sözleşmesini uzattı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Las Palmas, Ganalı hücum oyuncusu Kevin-Prince Boateng ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Boateng'in sözleşmesinin 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Milan ve Schalke 04'te forma giyen Boateng, sezon başında Las Palmas'a transfer olmuştu.
Bu sezon Las Palmas formasıyla 29 maça çıkan Boateng, 10 gol attı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:54
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Gomis’in tercihi Fransa
Toplam 7
Yorum
Aslan ALSANA BIR KALP HASTASI DAHA GECEN YILDA AVRUPANIN EN ÖNEMLI PIVOTUNU ALMISLARDI ADAMIN BASKETBOL OYNAMASI YASAKTI NASIL BIR ANLAYIS ISTIFA
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Liderde keyifler yerinde
Toplam 2
Yorum
gsli son gulen iyi guler, hadi basak ananin ak sutu gibi helal sana sampionluk bu sene
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Bonservis bedeli belli oldu!
Toplam 11
Yorum
bjlgl 32 yasındaki adama 3,5 milyon yuh size
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