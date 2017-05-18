 Boateng sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Boateng sözleşmesini uzattı

    Boateng sözleşmesini uzattı

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Las Palmas, Ganalı hücum oyuncusu Kevin-Prince Boateng ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Boateng'in sözleşmesinin 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

    Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Milan ve Schalke 04'te forma giyen Boateng, sezon başında Las Palmas'a transfer olmuştu.

    Bu sezon Las Palmas formasıyla 29 maça çıkan Boateng, 10 gol attı.

    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:54
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