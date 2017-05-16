Ronaldo takımda onu istiyor
Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmesi beklenen Real Madrid’de bir transfer önerisi de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’dan geldi.
La Liga'da ve Şampiyonlar Lig'inde gösterdiği üst düzey performansa rağmen tüm beklentiler Real Madrid'in bu transfer sezonunda adeta "para saçması" yönünde. İspanyol devi, kulüpteki geleceği henüz netleşmeyen Karim Benzema ve Alvaro Morata'ya alternatif olabilecek hücum oyuncusu arayışı içerisinde.
İspanyol basınında yer alan iddialara göre bu yıl Monaco'yla harika bir performans göstererek tüm dikkatleri üzerine toplayan Kylian Mbappe ve Juventus'un yıldız golcüsü Pauolo Dybala en güçlü adaylar arasında.
Ancak Ronaldo'nun vatandaşı Porto'lu Andre Silva'nın takıma kazandırılmasını istediği ve Real Madrid futboluna çok daha iyi uyacağını düşündüğü belirtildi. Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes'ten Andre Silva'yı takıma katması için tüm imkânları zorlamasını istedi.
Daha önce adı Arsenal ile gündeme gelen Andre Silva'nın menajeri Jorge Mendes'in ve kendisini takımda görmek isteyen Ronaldo'nun da etkisiyle önümüzdeki yıl Real Madrid forması giymesi bekleniyor.
21 yaşındaki genç oyuncu Andre Silva, Porto formasıyla çıktığı 37 maçta 20 gol kaydederek adından sıkça söz ettirmişti.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 11:11
- Aslına dönecek
Toplam 2
Yorum
MEHMET SAÇMALIK KARARLAR YAZILIYOR VE ÇİZİLİYOR. BUNLAR 2016-7 SEZONUN BAŞARISIZ GEÇMESİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDİR.
- Onur Kıvrak şaşırtıyor
Toplam 3
Yorum
Ts Okay onur onazı ye güzel teklifler var. Mas ada var yüksek tklıfler . Ersun ya bu hafta sonu yada fb maçından sonra ıstfasını sunar .
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 31
Yorum
SERDAR YERİM VOLKAN DİLLERİNİ SENİN NASIL DA KONUSŞURMUŞ ABİSİ HANİMİŞ BAKAYIM HANİMİŞ
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