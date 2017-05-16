Ronaldo takımda onu istiyor

La Liga'da ve Şampiyonlar Lig'inde gösterdiği üst düzey performansa rağmen tüm beklentiler Real Madrid'in bu transfer sezonunda adeta "para saçması" yönünde. İspanyol devi, kulüpteki geleceği henüz netleşmeyen Karim Benzema ve Alvaro Morata'ya alternatif olabilecek hücum oyuncusu arayışı içerisinde.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre bu yıl Monaco'yla harika bir performans göstererek tüm dikkatleri üzerine toplayan Kylian Mbappe ve Juventus'un yıldız golcüsü Pauolo Dybala en güçlü adaylar arasında.

Ancak Ronaldo'nun vatandaşı Porto'lu Andre Silva'nın takıma kazandırılmasını istediği ve Real Madrid futboluna çok daha iyi uyacağını düşündüğü belirtildi. Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes'ten Andre Silva'yı takıma katması için tüm imkânları zorlamasını istedi.

Daha önce adı Arsenal ile gündeme gelen Andre Silva'nın menajeri Jorge Mendes'in ve kendisini takımda görmek isteyen Ronaldo'nun da etkisiyle önümüzdeki yıl Real Madrid forması giymesi bekleniyor.

21 yaşındaki genç oyuncu Andre Silva, Porto formasıyla çıktığı 37 maçta 20 gol kaydederek adından sıkça söz ettirmişti.