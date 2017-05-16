 İşte Bale'in yeni takımı – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    İşte Bale'in yeni takımı

    İşte Bale'in yeni takımı

    Real Madrid’le geçirdiği sıkıntılı sezonun ardından Gareth Bale’in geleceği belirsizliğini koruyor.

    Galler Milli Takımı'yla Euro 2016'da boy gösteren Gareth Bale, bu sezon Real Madrid formasıyla inişli çıkışlı bir performans gösterdi. Yaşadığı ciddi baldır ve bilek sakatlıklarının da etkisiyle çok fazla forma şansı bulamayan Bale, yalnızca 9 kez fileleri havalandırabildi.

    İspanya basınında çıkan haberlere göre, 27 yaşındaki Real Madridli oyuncunun önceliğinin takımda kalmak olduğu ancak Zinedine Zidane'nın kendisini kadroda düşünmemesi durumunda da yeniden Premier Lig'e dönmek istediği belirtildi.

    Daha önce kendisine iki kez teklif yapan Manchester United ise Bale'in aklındaki ilk kulüp. Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Jose Mourinho ile olan iyi ilişkisi de bu transferde önemli rol oynayacağa benziyor.

    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:59
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