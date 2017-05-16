İşte Bale'in yeni takımı
Real Madrid’le geçirdiği sıkıntılı sezonun ardından Gareth Bale’in geleceği belirsizliğini koruyor.
Galler Milli Takımı'yla Euro 2016'da boy gösteren Gareth Bale, bu sezon Real Madrid formasıyla inişli çıkışlı bir performans gösterdi. Yaşadığı ciddi baldır ve bilek sakatlıklarının da etkisiyle çok fazla forma şansı bulamayan Bale, yalnızca 9 kez fileleri havalandırabildi.
İspanya basınında çıkan haberlere göre, 27 yaşındaki Real Madridli oyuncunun önceliğinin takımda kalmak olduğu ancak Zinedine Zidane'nın kendisini kadroda düşünmemesi durumunda da yeniden Premier Lig'e dönmek istediği belirtildi.
Daha önce kendisine iki kez teklif yapan Manchester United ise Bale'in aklındaki ilk kulüp. Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Jose Mourinho ile olan iyi ilişkisi de bu transferde önemli rol oynayacağa benziyor.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:59
- Aslına dönecek
Toplam 2
Yorum
MEHMET SAÇMALIK KARARLAR YAZILIYOR VE ÇİZİLİYOR. BUNLAR 2016-7 SEZONUN BAŞARISIZ GEÇMESİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDİR.
- Onur Kıvrak şaşırtıyor
Toplam 3
Yorum
Ts Okay onur onazı ye güzel teklifler var. Mas ada var yüksek tklıfler . Ersun ya bu hafta sonu yada fb maçından sonra ıstfasını sunar .
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 31
Yorum
SERDAR YERİM VOLKAN DİLLERİNİ SENİN NASIL DA KONUSŞURMUŞ ABİSİ HANİMİŞ BAKAYIM HANİMİŞ
İşte Bale'in yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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