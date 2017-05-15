Demichelis bırakıyor

36 yaşındaki Arjantinli Milli Futbolcu, düzenlediği basın toplantısında 17 yıllık profesyonel futbol kariyerine nokta koyduğunu duygusal bir veda konuşmasıyla dile getirdi. Son olarak pazar günü Real Sociedad'a karşı son 12 dakikada forma şansı bulan Demichelis, yaptığı veda konuşmasında gözyaşlarına boğuldu. Deneyimli oyuncu, "Maalesef hepimiz için bir veda zamanı var ve benimki de geldi. Kulübüme, takım arkadaşlarıma, teknik direktörümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak, kendime karşı da dürüst olmalıyım. Konsantrasyonumu ve gücümü yitirdim. Futbola ve hepinize her şey için teşekkürler. Şu andan itibaren, bana çok şey katmış olan bu kulübün bir taraftarıyım" dedi.

Demichelis, Ocak ayında Espanyol'dan ayrılarak daha önce de formasını giydiği Malaga'ya geri dönmüştü. Deneyimli savunmacı, toplamda 51 kez Arjantin forması giymişti. 2014'teki Dünya Kupası ve 2015'teki Copa Amerika olmak üzere Arjantin Milli Takımı'yla çıktığı iki finalden de eli boş dönmüştü.