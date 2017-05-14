 Emre'li Deportivo ligde kaldı – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Emre'li Deportivo ligde kaldı

    Emre'li Deportivo ligde kaldı

    'ın takımı , Villarreal deplasmanından bir puanla ayrıldı ve La Liga'da kalmayı garantiledi.

    Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz maçın uzatma dakikalarında yerini Pedro Mosquera'ya bıraktı.

    Bu sonuçla Villarreal Avrupa Ligi'ne katılma şansını son maça bırakırken Deportivo ise 33 puanla son haftaya girdi.

    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:46
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