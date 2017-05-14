Emre'li Deportivo ligde kaldı
Emre Çolak'ın takımı Deportivo La Coruna, Villarreal deplasmanından bir puanla ayrıldı ve La Liga'da kalmayı garantiledi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Emre Çolak maçın uzatma dakikalarında yerini Pedro Mosquera'ya bıraktı.
Bu sonuçla Villarreal Avrupa Ligi'ne katılma şansını son maça bırakırken Deportivo ise 33 puanla son haftaya girdi.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:46
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Emre'li Deportivo ligde kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.