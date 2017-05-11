 Nani'den transfer açıklaması – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Nani'den transfer açıklaması

    Nani'den transfer açıklaması

    , yaz döneminde satılacağına dair artan spekülasyonlar sonrası Valencia'dan ayrılmaya niyetinin olmadığını söyledi

    EURO 2016'da Portekiz'le şampiyonluk yaşadıktan sonra Fenerbahçe'den ayrılık La Liga'nın yolunu tutan yıldız oyuncunun Valencia'daki sönük performansı kulüp yönetimini farklı arayışlara itti.

    Valencia yönetiminin 8.5 milyon euro'ya transfer edilen Nani'den zarar etmemek için elden çıkarmayı düşündükleri belirtilirken Portekizli oyuncu kontratının sonuna kadar "Yarasalar'da" kalmak istediğini açıkladı.

    Radio Marca'ya konuşan Nani, "Buraya geldiğimde, büyük bir kulübe katıldığımı biliyordum ve hala bunun böyle olduğuna inanıyorum. Sakatlığım sonrası oynamaya dönmek için çok uğraş verdim şimdi kendimi iyi hissediyorum ve iyi yapmaya hevesliyim. İki maç kaldı ve mevsim sonunda iyi bir görüntü bırakmak, gelecek sene mümkün olan en iyi şekilde dönmeyi düşünüyorum" dedi.

    Bu sezon Prandelli'yle birlikte 3 farklı teknik direktörle çalışan Valencia, gelecek yıl takımı Marcelino Garcia Toral'a emanet edecek.

    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:45
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