Nani'den transfer açıklaması
Luis Nani, yaz döneminde satılacağına dair artan spekülasyonlar sonrası Valencia'dan ayrılmaya niyetinin olmadığını söyledi
EURO 2016'da Portekiz'le şampiyonluk yaşadıktan sonra Fenerbahçe'den ayrılık La Liga'nın yolunu tutan yıldız oyuncunun Valencia'daki sönük performansı kulüp yönetimini farklı arayışlara itti.
Valencia yönetiminin 8.5 milyon euro'ya transfer edilen Nani'den zarar etmemek için elden çıkarmayı düşündükleri belirtilirken Portekizli oyuncu kontratının sonuna kadar "Yarasalar'da" kalmak istediğini açıkladı.
Radio Marca'ya konuşan Nani, "Buraya geldiğimde, büyük bir kulübe katıldığımı biliyordum ve hala bunun böyle olduğuna inanıyorum. Sakatlığım sonrası oynamaya dönmek için çok uğraş verdim şimdi kendimi iyi hissediyorum ve iyi yapmaya hevesliyim. İki maç kaldı ve mevsim sonunda iyi bir görüntü bırakmak, gelecek sene mümkün olan en iyi şekilde dönmeyi düşünüyorum" dedi.
Bu sezon Prandelli'yle birlikte 3 farklı teknik direktörle çalışan Valencia, gelecek yıl takımı Marcelino Garcia Toral'a emanet edecek.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:45
- Fikret Orman'dan Talisca açıklaması
Toplam 12
Yorum
EFENDİ PRENS Van persie 3 maç ceza almıştı ama efendi beşiktaş'ın efendi oyuncusu 1 maç ceza aldı. Mutludur şimdi efendi başkan fikret orman. EFENDİLİK?
- PFDK Talisca'nın cezasını açıkladı
Toplam 25
Yorum
efendi prens Van persie 3 maç ceza almıştı ama efendi beşiktaş'ın efendi oyuncusu 1 maç ceza aldı. Mutludur şimdi efendi başkan fikret orman. EFENDİLİK?
- PFDK Talisca'nın cezasını açıkladı
Toplam 25
Yorum
Gs Fb başkanı şike yapar, başlan dover ceza almaz. Futbolcusu gs kufur eder Ceza almaz yet.ez rakibe kufur ederi Hakem duymaz .pfdk esgecer
Nani'den transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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