Atletico öldü öldü dirildi

Başkent ekibini 3 puanı getiren tek gol ise 69. dakikada Saul Niguez'den geldi. Maçın özellikle son anlarında beraberlik için Atletico kalesine büyük bir baskı kuran Eibar, aradığı golü bulamayınca maç Atletico'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla 74 puana yükselen Atletico, 3. sıradaki yerini korudu ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. 54 puanda kalan Eibar ise 8. sırada kaldı.