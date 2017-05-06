Atletico öldü öldü dirildi
La Liga'nın 36. haftasında Atletico Madrid, sahasında Eibar'ı 1-0 mağlup etti.
Başkent ekibini 3 puanı getiren tek gol ise 69. dakikada Saul Niguez'den geldi. Maçın özellikle son anlarında beraberlik için Atletico kalesine büyük bir baskı kuran Eibar, aradığı golü bulamayınca maç Atletico'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla 74 puana yükselen Atletico, 3. sıradaki yerini korudu ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. 54 puanda kalan Eibar ise 8. sırada kaldı.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:26
- Marcelo ile 2020’ye
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Yorum
Ahmet22 Almanya Utanmiyormusun FB Kardes oynadiginiz rezil Futbollan bir Sampiyonluktan bahis ediyorsun.Utanmaniz gerekirken hak etmediginizi Bekliyorsunuz.
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Yorum
Mahmut Ersun hoca sağolsun... bu gün onun eseri. oturup izlesin maçı akşam..
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Yorum
Ahmet22 Almanya Yaziklar olsun bu TFF una BJK den Ceza ala ala gözleri doymadi.Bu TFF neden UEFA da Türk Takimlarini Koruyamiyor?Zavalli bunlar !
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