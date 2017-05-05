C.Vigo-R.Madrid maçının tarihi açıklandı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında oynanması gereken ancak kötü hava şartları nedeniyle ertelenen Celta Vigo-Real Madrid karşılaşmasının, 17 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı duyuruldu.
La Liga'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Balaidos Stadı'nda oynanacak mücadelenin TSİ 22.00'de başlayacağı bildirildi.
Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 35 haftası geride kalan La Liga'da 81 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. Celta Vigo ise topladığı 44 puanla 11. sırada bulunuyor.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:14
- Şikayet hattı: 444
Toplam 71
Yorum
Turgay Ya ferdi akıncı sen neyine güvenip 2.ayakta 5 numarayı tek atyosun :) sen git idda yorumculugu yap :)
- Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı
Toplam 32
Yorum
niğdeli sanki hep yeniyormuş gibi konuşuyorsun son 10 yıla bak öyle konuş siftahı kim yaptı sahanızda aynı tarife geçerli korkunun ecele faydası yok
- Elde var bir!
Toplam 19
Yorum
Kaan67 Adamin youtube bile olumlu bir maçı veya olumlu bir hareketi yok aziz yine çöpleri dolduruyor takıma dagit bakalım kulüp parasini
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