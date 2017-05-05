 C.Vigo-R.Madrid maçının tarihi açıklandı – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    C.Vigo-R.Madrid maçının tarihi açıklandı

    C.Vigo-R.Madrid maçının tarihi açıklandı

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin () 21. haftasında oynanması gereken ancak kötü hava şartları nedeniyle ertelenen - karşılaşmasının, 17 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı duyuruldu.

    'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Balaidos Stadı'nda oynanacak mücadelenin TSİ 22.00'de başlayacağı bildirildi.

    Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi veren , 35 haftası geride kalan La Liga'da 81 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. ise topladığı 44 puanla 11. sırada bulunuyor.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:14
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