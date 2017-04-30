Barça, galibiyet serisini sürdürdü
La Liga'nın 35. haftasında derbi maçta Espanyol'u 3-0 yenen Barcelona, maç fazlası ve averajla liderliğini sürdürdü.
RCDE Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Barcelona, 50 ve 87. dakikalarda Luis Suarez, 77. dakikada da Ivan Rakitic'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini elde eden Barcelona, puanını 81'e yükselterek, maç fazlası ve averajla Real Madrid'in önünde liderliğini devam ettirdi.
Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, 18 kişilik kadroda olmasına rağmen karşılaşmada oynamadı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:30
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
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