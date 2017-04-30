 Barça, galibiyet serisini sürdürdü – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Barça, galibiyet serisini sürdürdü

    Barça, galibiyet serisini sürdürdü

    La Liga'nın 35. haftasında derbi maçta Espanyol'u 3-0 yenen Barcelona, maç fazlası ve averajla liderliğini sürdürdü.

    RCDE Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Barcelona, 50 ve 87. dakikalarda Luis Suarez, 77. dakikada da Ivan Rakitic'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini elde eden Barcelona, puanını 81'e yükselterek, maç fazlası ve averajla Real Madrid'in önünde liderliğini devam ettirdi.

    Barcelona'da forma giyen milli futbolcu , 18 kişilik kadroda olmasına rağmen karşılaşmada oynamadı.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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