Real Madrid'i ipten Marcelo aldı
Real Madrid ölüp ölüp dirildiği maçta Valencia'yı Marcelo'nun son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Real Madrid'in çok iyi bir futbol sergileyemediği maçta galibiyet gollerini bir penaltıdan yararlanamayan Cristiano Ronaldo ve Marcelo getirdi.
Valencia'nın tek sayısı ise 82. dakikada Dani Parejo kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 81'e yükseltti.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:15
- ‘Aranguez’i de yanında getirir’
Toplam 5
Yorum
Murat Fenerbahcenin basina lucescu yada mustafa denizlinin gecmesini istiyom forvet olarak adanasporun forveti istiyom lutfen iyi hoca gelsin
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 20
Yorum
Fbli ofsayt olmayan kaleciyle karşı karşı kalacğımız pozisyon ve lensin düdük çaldıktan sonra attığı golün iptali hakemle yendiğimiz maç mı?!
- "Cezayı hala çok ağır buluyorum"
Toplam 2
Yorum
ofof Ben Cezani az buldum.
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