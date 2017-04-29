 Real Madrid'i ipten Marcelo aldı – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    'i ipten Marcelo aldı

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    ölüp ölüp dirildiği maçta 'yı Marcelo'nun son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

    'in çok iyi bir futbol sergileyemediği maçta galibiyet gollerini bir penaltıdan yararlanamayan Cristiano Ronaldo ve Marcelo getirdi.

    'nın tek sayısı ise 82. dakikada Dani Parejo kaydetti.

    Bu sonucun ardından puanını 81'e yükseltti.

    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:15
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