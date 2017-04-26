 El Clasico'dan izlenme rekoru – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    'dan izlenme rekoru

    El Clasico'dan izlenme rekoru

    La Liga'da geçen hafta sonu 'nın deplasmanda 'i 3-2 mağlup ettiği 'yu 2,5 milyondan fazla taraftar ekranlardan takip etti.

    'nın aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışına yeniden ortak olduğu ligin 33. haftasında oynanan , futbolseverleri ekran başına kilitledi.

    Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, ile Barcelona arasındaki mücadele, 2 milyon 563 bin taraftarla sezonun ekrandan en çok izlenen lig maçı oldu. Sezonun ilk yarısında Barcelona'nın ev sahipliği yaptığı El Clasico ise 2 milyon 214 bin seyirci tarafından takip edilerek televizyondan en çok izlenen ikinci lig maçı konumuna geldi.

    Santiago Bernabeu Stadı'nda pazar günü oynanan karşılaşma, dünya genelinde ise 185 ülkede 650 milyon futbolsever tarafından izlendi.

    Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kullanıcıları arasında El Clasico'ya ilişkin en çok paylaşımda bulunan ülkeler ise sırasıyla Meksika, Endonezya ve Brezilya oldu. İspanya ise söz konusu sıralamada 5'inci basamakta yer aldı.

    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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