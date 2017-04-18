Bakambu'nun golü Villareal'e yetmedi

İspanya La Liga'nın 32. hafta mücadelesinde Deportivo Alaves, Villareal'i 2-1 mağlup etti.

İspanya'da Deportivo Aleves dün akşam oynanan maçta Villareal'i konuk etti. Ev sahibi ekip 35. dakikada Ibai Gomez'in golü ile öne geçerken, 45. dakikada Rodrigo Ely skoru 2-0'a taşıdı. 70. dakikada sahneye Villareal forması giyen Bursaspor'un eski ismi Bakambu çıktı. 70'te durumu 2-1'e getiren Cedric Bakambu, mücadelenin son dakikalarında mutlak bir golü kaçırınca maç 2-1 sona erdi.



Bu sonuçla puanını 43'e çıkaran Deportivo Alaves 11. sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi yarışı veren Villareal ise 57 puanla 5. sırada yer aldı.