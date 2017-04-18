 Bakambu'nun golü Villareal'e yetmedi – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Bakambu'nun golü Villareal'e yetmedi

    Bakambu'nun golü Villareal'e yetmedi

    İspanya La Liga'nın 32. hafta mücadelesinde Deportivo Alaves, Villareal'i 2-1 mağlup etti.

    İspanya'da Deportivo Aleves dün akşam oynanan maçta Villareal'i konuk etti. Ev sahibi ekip 35. dakikada Ibai Gomez'in golü ile öne geçerken, 45. dakikada Rodrigo Ely skoru 2-0'a taşıdı. 70. dakikada sahneye Villareal forması giyen Bursaspor'un eski ismi Bakambu çıktı. 70'te durumu 2-1'e getiren Cedric Bakambu, mücadelenin son dakikalarında mutlak bir golü kaçırınca maç 2-1 sona erdi.

    Bu sonuçla puanını 43'e çıkaran Deportivo Alaves 11. sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi yarışı veren Villareal ise 57 puanla 5. sırada yer aldı.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:42
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