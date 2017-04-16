Real Madrid 90'da güldü

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Sporting Gijon, 14. dakikada Duje Cop'un golüyle 1-0 öne geçti. Son haftalardaki formda futbolcusu Isco ile gole karşılık veren Real Madrid, 17. dakikada beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan Sporting Gijon, 50. dakikada Mikel Vesga'nın ağları havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Real Madrid, 59. dakikada Alvaro Morata'nın kafa golüyle yeniden skoru dengeledi. Real Madrid, aradığı golü 90. dakikada Isco ile bularak Gijon deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Puanını 75'e çıkaran ve halen 1 maç eksiği bulunan Real Madrid, 32. haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Sporting Gijon ise 22 puanla 18. sırada kaldı.

Real Madrid'te sakat futbolculardan Gareth Bale, Pepe ve James Rodriguez'in yanı sıra teknik direktör Zinedine Zidane'ın kararıyla dinlendirilen Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve kaleci Keylor Navas maçın kadrosunda yer almadı.

Eflatun-beyazlı ekip, zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede gelecek hafta sahasında lig ikincisi Barcelona ile karşılaşacak.