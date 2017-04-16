Barcelona zirve takibini sürdürdü
La Liga'nın 32. haftasında Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 3-2 yendi.
Gollerin ilk yarıda atıldığı Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada zor anlar yaşayan Barcelona, 3 puanı Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin 2 gol ve 1 asistlik performansıyla aldı.
Katalan temsilcisinde Messi, 16 ve 36. dakikalarda ağları havalandırırken, Paco Alcacer ise 44. dakikada takımının üçüncü golünü attı. Real Sociedad'ın golleri ise 43. dakikada Samuel Umtiti (kendi kalesine) ve 45. dakikada Xavi Prieto'dan geldi.
Bu skorla puanını 72'ye çıkaran Barcelona, gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Real Madrid'i (75 puan) takip etmeyi sürdürdü.
Bu arada, La Liga'daki toplam gol sayısını 29'a çıkaran Messi, Avrupa liglerindeki "Altın Ayakkabı" yarışında yeniden ilk sıraya yükseldi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:23
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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