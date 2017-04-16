 Barcelona zirve takibini sürdürdü – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    zirve takibini sürdürdü

    Barcelona zirve takibini sürdürdü

    'nın 32. haftasında , konuk ettiği 'ı 3-2 yendi.

    Gollerin ilk yarıda atıldığı Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada zor anlar yaşayan , 3 puanı Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin 2 gol ve 1 asistlik performansıyla aldı.

    Katalan temsilcisinde Messi, 16 ve 36. dakikalarda ağları havalandırırken, Paco Alcacer ise 44. dakikada takımının üçüncü golünü attı. 'ın golleri ise 43. dakikada Samuel Umtiti (kendi kalesine) ve 45. dakikada Xavi Prieto'dan geldi.

    Bu skorla puanını 72'ye çıkaran Barcelona, gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Real Madrid'i (75 puan) takip etmeyi sürdürdü.

    Bu arada, 'daki toplam gol sayısını 29'a çıkaran Messi, Avrupa liglerindeki "Altın Ayakkabı" yarışında yeniden ilk sıraya yükseldi.

    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:23
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