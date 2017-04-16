Atletico rahat kazandı
La Liga'da Sevilla ile Devler Ligi'ne direk katılma mücadelesi veren Atletico Madrid ligin dibinde yer alan Osasuna'yı rahat geçti.
Vicente Calderon Stadı'nda oynanan maçı Carrasco'nun 30. ile 47 ve Filipe Luis'in 60. dakikada attığı gollerle kazanan Madrid devi son 7. maçında 6. galibiyetini elde etti. Ayrıca Osasuna'nın kalecisi Sirigu 88. dakikada Carrasco ve 90. dakikada Thomas'ın penaltılarını kurtarmayı başardı.
La Liga'da bu sezon 19. galibiyetini alan Atletico 65 puana çıktı. Artık ligden düşmesi neredeyse kesinleşen Osasuna ise 17 puanda kaldı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:46
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Atletico rahat kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.