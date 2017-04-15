Barcelona zirve takibini sürdürdü
La Liga'nın 32. haftasında Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 3-2 yendi.
Gollerin ilk yarıda atıldığı Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada zor anlar yaşayan Barcelona, 3 puanı Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin 2 gol ve 1 asistlik performansıyla aldı.
Katalan temsilcisinde Messi, 16 ve 36. dakikalarda ağları havalandırırken, Paco Alcacer ise 44. dakikada takımının üçüncü golünü attı. Real Sociedad'ın golleri ise 43. dakikada Samuel Umtiti (kendi kalesine) ve 45. dakikada Xavi Prieto'dan geldi.
Bu skorla puanını 72'ye çıkaran Barcelona, gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Real Madrid'i (75 puan) takip etmeyi sürdürdü.
Bu arada, La Liga'daki toplam gol sayısını 29'a çıkaran Messi, Avrupa liglerindeki "Altın Ayakkabı" yarışında yeniden ilk sıraya yükseldi.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:24
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Toplam 1
Yorum
mustafa libanezi beroyu rodellegaya para verip alanlara yaziklar olsun.abdülkadirden 45.-60 dakika her macda faydalanabilinir
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Toplam 5
Yorum
gomez bu yalçın karadeniz denen adam yıldırım demirören zamanından kalma adam kulübü neden karıştırmak istiyor bu başarılı dönemde kovsunlar bunu
- Casillas bombası
Toplam 26
Yorum
sinan 35 yaşındaki adamı buraya getireceksiniz yazıklar olsun
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