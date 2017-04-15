 Atletico rahat kazandı – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Atletico rahat kazandı

    Atletico rahat kazandı

    'da Sevilla ile Devler Ligi'ne direk katılma mücadelesi veren ligin dibinde yer alan 'yı rahat geçti.

    Vicente Calderon Stadı'nda oynanan maçı Carrasco'nun 30. ile 47 ve Filipe Luis'in 60. dakikada attığı gollerle kazanan Madrid devi son 7. maçında 6. galibiyetini elde etti. Ayrıca 'nın kalecisi Sirigu 88. dakikada Carrasco ve 90. dakikada Thomas'ın penaltılarını kurtarmayı başardı.

    'da bu sezon 19. galibiyetini alan Atletico 65 puana çıktı. Artık ligden düşmesi neredeyse kesinleşen Osasuna ise 17 puanda kaldı.

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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