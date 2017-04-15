Atletico rahat kazandı
La Liga'da Sevilla ile Devler Ligi'ne direk katılma mücadelesi veren Atletico Madrid ligin dibinde yer alan Osasuna'yı rahat geçti.
Vicente Calderon Stadı'nda oynanan maçı Carrasco'nun 30. ile 47 ve Filipe Luis'in 60. dakikada attığı gollerle kazanan Madrid devi son 7. maçında 6. galibiyetini elde etti. Ayrıca Osasuna'nın kalecisi Sirigu 88. dakikada Carrasco ve 90. dakikada Thomas'ın penaltılarını kurtarmayı başardı.
La Liga'da bu sezon 19. galibiyetini alan Atletico 65 puana çıktı. Artık ligden düşmesi neredeyse kesinleşen Osasuna ise 17 puanda kaldı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:55
- Cimbom'a gol makinesi
Toplam 19
Yorum
sonra gol makinası diye aldığımız çamaşır makinası çıkmasın :))))) bkz tarih
- Yağcıoğlu: Aykut Hoca çok istiyor
Toplam 10
Yorum
sabri aykut hoca kafasindaki sorulari halletmis olabilir ama biz aykut hoca hakkindaki sorunlarimizi halledemedik.oyun sistemini begenmiyoruz,
- Riekerink'ten taş
Toplam 7
Yorum
Abdullah Adam doğru söylemiş şuan ki gs hali kötü puan farkı ortada
Atletico rahat kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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