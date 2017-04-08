Madrid derbisinin kazananı Barça!

Santiagoe Bernabeu'daki karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. Özellikle Savic inanılmaz bir kurtarışla devrenin 0-0 bitmesini sağladı.



2. yarıya hızlı başlayan Real, 52. dakikada Pepe'nin kafa golüyle öne geçti. Real, 70. dakikadan sonra geri çekilince Griezmann ilk pozisyonunda golü buldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuca en çok sevinen takım Barcelona oldu. Real, 2 puan kaybı sonrası haftayı 72 puanda tamamladı. Atletico ise 62 puana yükseldi. Barcelona böylece puan farkını kapatma şansı yakalamış oldu.