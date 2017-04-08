Madrid derbisinin kazananı Barça!
La Liga'da şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren maçta Real Madrid ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı.
Santiagoe Bernabeu'daki karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. Özellikle Savic inanılmaz bir kurtarışla devrenin 0-0 bitmesini sağladı.
2. yarıya hızlı başlayan Real, 52. dakikada Pepe'nin kafa golüyle öne geçti. Real, 70. dakikadan sonra geri çekilince Griezmann ilk pozisyonunda golü buldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonuca en çok sevinen takım Barcelona oldu. Real, 2 puan kaybı sonrası haftayı 72 puanda tamamladı. Atletico ise 62 puana yükseldi. Barcelona böylece puan farkını kapatma şansı yakalamış oldu.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:27
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
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