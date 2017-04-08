 Madrid derbisinin kazananı Barça! – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Madrid derbisinin kazananı Barça!

    Madrid derbisinin kazananı Barça!

    'da şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren maçta ile 1-1 berabere kaldı.

    Santiagoe Bernabeu'daki karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. Özellikle Savic inanılmaz bir kurtarışla devrenin 0-0 bitmesini sağladı.

    2. yarıya hızlı başlayan Real, 52. dakikada Pepe'nin kafa golüyle öne geçti. Real, 70. dakikadan sonra geri çekilince Griezmann ilk pozisyonunda golü buldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

    Bu sonuca en çok sevinen takım Barcelona oldu. Real, 2 puan kaybı sonrası haftayı 72 puanda tamamladı. Atletico ise 62 puana yükseldi. Barcelona böylece puan farkını kapatma şansı yakalamış oldu.

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:27
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