Real Madrid hata yapmadı

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmayı galip bitiren Real Madrid, 4 maçtır sahadan mağlup ayrılmayan Leganes ile karşılaştı.



Maça etkili başlayan eflatun-beyazlılar, 15. dakikada James Rodriguez, 18 ve 23. dakikalarda da Alvaro Morata'nın golleriyle 3-0 öne geçti. İlk yarım saatlik bölümün ardından toparlanan Leganes, 32. dakikada Gabriel ve 34. dakikada Luciano Neves ile fileleri havalandırdı ve ilk yarı Real Madrid'in 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Morata ile 48. dakikada bir gol daha bulan Real Madrid, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.



Bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini elde eden Fransız teknik adam Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid, puanını 71'e çıkardı ve bir maç eksiği bulunmasına rağmen Barcelona'nın önünde liderliğini sürdürdü. Ligdeki 15. mağlubiyetini yaşayan Leganes ise 27 puanda kaldı.