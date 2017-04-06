 Real Madrid hata yapmadı – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    hata yapmadı

    Real Madrid hata yapmadı

    'nın 30. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'i 4-2 mağlup etti.

    Ligde çıktığı son 4 karşılaşmayı galip bitiren , 4 maçtır sahadan mağlup ayrılmayan ile karşılaştı.

    Maça etkili başlayan eflatun-beyazlılar, 15. dakikada James Rodriguez, 18 ve 23. dakikalarda da Alvaro Morata'nın golleriyle 3-0 öne geçti. İlk yarım saatlik bölümün ardından toparlanan Leganes, 32. dakikada Gabriel ve 34. dakikada Luciano Neves ile fileleri havalandırdı ve ilk yarı Real Madrid'in 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Morata ile 48. dakikada bir gol daha bulan Real Madrid, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini elde eden Fransız teknik adam Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid, puanını 71'e çıkardı ve bir maç eksiği bulunmasına rağmen Barcelona'nın önünde liderliğini sürdürdü. Ligdeki 15. mağlubiyetini yaşayan Leganes ise 27 puanda kaldı.

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:31
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