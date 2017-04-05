 Barcelona Sevilla'yı rahat geçti – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Sevilla'yı rahat geçti

    Barcelona Sevilla'yı rahat geçti

    İspanya 1. Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında , sahasında Sevilla'yı 3-0 mağlup etti.

    Mücadelede 'ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Suarez, 28 ve 33'te Messi attı.

    Karşılaşmanın 90. dakikasında konuk takımdan Vitolo kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Barcelona puanını 69'a yükseltirken Sevilla 58 puanda kaldı.

    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
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