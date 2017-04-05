Barcelona Sevilla'yı rahat geçti
İspanya 1. Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Barcelona, sahasında Sevilla'yı 3-0 mağlup etti.
Mücadelede Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Suarez, 28 ve 33'te Messi attı.
Karşılaşmanın 90. dakikasında konuk takımdan Vitolo kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Barcelona puanını 69'a yükseltirken Sevilla 58 puanda kaldı.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:42
- Fikret Orman'dan anlamlı ziyaret
Toplam 1
Yorum
UĞUR BJK Yİ NE KADAR KÖTÜLESENİZ DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ RENKLİLERİN 2. TAKIMI BAŞAKŞEHİR DEN UMUTLANMAYIN.
- Süper Kapışma!
Toplam 27
Yorum
Bjkli Nerdeyse adanaya 4 gol atan gsyi şampiyonluğun en büyük favorisi yapacaklar
- Cenk Tosun, gole hasret kaldı
Toplam 9
Yorum
UĞUR BJK NİN KÖTÜ TARAFINI ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞSANIZ DA CENK GOL ATMASA DA EN YAKIN RAKİBE 5 PUAN FARK ATMIŞIZ ÇATLAYIN
Barcelona Sevilla'yı rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.