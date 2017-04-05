 Atletico Madrid 3 puana tek golle uzandı – Fotomaç – 05 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    3 puana tek golle uzandı

    Atletico Madrid 3 puana tek golle uzandı

    'nın 30. haftasında , konuk ettiği 'ı 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

    Vicente Calderon Stadı'nda oynanan müsabakada başkent ekibini galibiyete ulaştıran golü 28. dakikada Brezilyalı futbolcu Filipe Luis kaydetti.

    Arjantinli teknik adam Diego Simeone yönetimindeki , bu galibiyetle puanını 61'e çıkardı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan ise 49 puanda kaldı.

    Öte yandan, ligde oynanan diğer maçlarda Athletic Bilbao, konuk ettiği Espanyol'u 2-0, Villarreal ise deplasmanda Real Betis'i 1-0 mağlup etti.

    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atletico Madrid 3 puana tek golle uzandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.