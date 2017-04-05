Atletico Madrid 3 puana tek golle uzandı
La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid, konuk ettiği Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Vicente Calderon Stadı'nda oynanan müsabakada başkent ekibini galibiyete ulaştıran golü 28. dakikada Brezilyalı futbolcu Filipe Luis kaydetti.
Arjantinli teknik adam Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, bu galibiyetle puanını 61'e çıkardı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan Real Sociedad ise 49 puanda kaldı.
Öte yandan, ligde oynanan diğer maçlarda Athletic Bilbao, konuk ettiği Espanyol'u 2-0, Villarreal ise deplasmanda Real Betis'i 1-0 mağlup etti.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:08
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
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