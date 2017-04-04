İspanyol futbolunda şike operasyonu
İspanya'da şike iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 3. Futbol Ligi (Segunda B) takımlarından Eldense'nin teknik direktörü Filippo Vito di Pierro'nun yanı sıra bir yönetici ve iki futbolcunun gözaltına alındığı açıklandı.
Geçen hafta sonu oynanan maçta Barcelona B'ye 12-0 yenilen Eldense takımındaki şike iddialarını soruşturan İspanyol polisinin, geniş kapsamlı bir araştırma başlattığı bildirildi.
Eldense'nin 26 yaşındaki futbolcusu Cheikh Said'in ülke basınına yaptığı açıklamaların ardından harekete geçen İspanyol polisi, ilk olarak takımın İtalyan teknik direktörü Di Pierro, bir yönetici ve biri kaleci olmak üzere 2 futbolcuyu gözaltına aldığını duyurdu. Polis kaynaklarından alınan bilgide, soruşturmanın devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.
Segunda B'de hafta sonu oynanan ve Barcelona B'nin 12-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada şike yapıldığı iddiası, Eldense Kulübü Başkanı David Aguilar ve futbolcu Said tarafından maçın ardından gündeme getirilmişti.
Yaşadığı mağlubiyetin ardından küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Eldense, şike iddiaları açıklığa kavuşuncaya kadar A takımın tüm sportif faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Kulüp başkanı Aguilar, İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda, şike olayının arkasında bazı futbolcularının ve kulüple sponsorluk ilişiği kesilen bir İtalyan şirketinin olduğunu savunmuştu. Aguilar ayrıca, şikenin bir Çin bahis şirketi aracılığıyla yapıldığını öne sürmüştü. Futbolcu Said ise takımdaki en az 4 futbolcunun şikeye karıştığını, teknik direktör Di Pierro'nun da her şeyden haberdar olduğunu iddia etmişti.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 20:24
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Toplam 5
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ 2 YIL ÖNCE YABANCI SINIRLAMASI AVRUPA BAŞARIYI ENGELLİYOR DİYENLER BUGÜN UEFA BASKISIYLA TAM TERSİNİ SÖYLÜYORLAR HER KEZ HESABINI İYİ YAPSIN
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Toplam 1
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karakartal çok güzel düşünülmüş. trabzonspor son maçlarda aşırı formda.. beşiktaş zaten formda. ligin en güzel ve en tempolu geçicek maçı olabilir
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Toplam 19
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ ÜMİT ÖZAT YANLIŞ REFERANS KULLANMIŞ EFENDİ BEŞİKTAŞI KAVGANIN İÇİNE ÇEKEMEZLER O BİR KEZ HAKEM DESTEKLİ OLDU BEŞİKTAŞ TÜRK SPORUNUN EFENDİSİ
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