 Celta Vigo, Aspas'ın sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    , Aspas'ın sözleşmesini uzattı

    Celta Vigo, Aspas'ın sözleşmesini uzattı

    takımlarından , forvet oyuncusu 'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol milli oyuncunun 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olan sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı bildirildi.

    Aspas, sözleşmesini uzatmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Gerek ben gerekse kulüp bu sözleşmenin uzatılmasını istiyorduk ve bunu başardık. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Genk'i eleyerek kulübümüzün Avrupa tarihinde iyi bir sayfa açmak istiyoruz. Takıma yardım etmek için gol atmayı sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Profesyonel kariyerine 'da başlayan Aspas, İngiltere'nin Liverpool (2013-2014) ve İspanya'nın Sevilla (2014-2015) takımlarında forma giydikten sonra geçen sezon Galiçya ekibine geri dönmüştü.

    Sergilediği performansla İspanya Milli Takımı'na da çağrılan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 38 maçta 21 gol attı.

    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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