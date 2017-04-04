Celta Vigo, Aspas'ın sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol milli oyuncunun 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olan sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Aspas, sözleşmesini uzatmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Gerek ben gerekse kulüp bu sözleşmenin uzatılmasını istiyorduk ve bunu başardık. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Genk'i eleyerek kulübümüzün Avrupa tarihinde iyi bir sayfa açmak istiyoruz. Takıma yardım etmek için gol atmayı sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine Celta Vigo'da başlayan Aspas, İngiltere'nin Liverpool (2013-2014) ve İspanya'nın Sevilla (2014-2015) takımlarında forma giydikten sonra geçen sezon Galiçya ekibine geri dönmüştü.

Sergilediği performansla İspanya Milli Takımı'na da çağrılan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 38 maçta 21 gol attı.