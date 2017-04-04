Celta Vigo, Aspas'ın sözleşmesini uzattı
La Liga takımlarından Celta Vigo, forvet oyuncusu Iago Aspas'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol milli oyuncunun 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olan sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı bildirildi.
Aspas, sözleşmesini uzatmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Gerek ben gerekse kulüp bu sözleşmenin uzatılmasını istiyorduk ve bunu başardık. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Genk'i eleyerek kulübümüzün Avrupa tarihinde iyi bir sayfa açmak istiyoruz. Takıma yardım etmek için gol atmayı sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Profesyonel kariyerine Celta Vigo'da başlayan Aspas, İngiltere'nin Liverpool (2013-2014) ve İspanya'nın Sevilla (2014-2015) takımlarında forma giydikten sonra geçen sezon Galiçya ekibine geri dönmüştü.
Sergilediği performansla İspanya Milli Takımı'na da çağrılan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 38 maçta 21 gol attı.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:49
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
- Talisca'nın sözleşmesindeki o madde
Toplam 10
Yorum
beko taliscanın bonservisi beşiktaşta olsa 10 15 milyon vermezlerdi.benficanın bünyesinde oldugu için onlar 30 milyona bile satarlar.
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