La Liga'nın 29. haftasında mili futbolcu Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo, deplasmanda Valencia'ya 3-0 yenildi.
Mestalla Stadı'nda yapılan maçta Valencia'nın gollerini 10. dakikada Garay, 29. dakikada Albentosa (kendi kalesine) ve 90+1. dakikada Cancelo kaydetti.
Deportivo, karşılaşmanın 8. dakikasında Fayçal Fajr'ın ayağından bir penaltı kaçırdı. Penaltıda gole izin vermeyen Valencia kalecisi Diego Alves, müsabaka sırasında yaptığı kurtarışlarla yıldızlaştı.
Deportivo'da teknik direktör Pepe Mel tarafından son iki maçta olduğu gibi Valencia karşılaşmasında da yedek başlatılan Emre Çolak, 46. dakikada Fajr'ın yerine oyuna girdi.
Öte yandan Deportivo'da 28 Şubat'ta Gaizka Garitano'nun yerine teknik direktörlüğe getirilen Pepe Mel, iyi bir başlangıç yaptıktan sonra art arda ikinci yenilgisini Valencia karşısında almış oldu.
Deportivo, aldığı yenilgiyle 27 puanla 16. sırada kalırken, Valencia ise 33 puanla 13. sıraya yükseldi.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:28
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
Emre Çolaklı Deportivo, Valencia'ya farklı kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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