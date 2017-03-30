Sevilla ile Monchi yollarını ayırdı

Sevilla Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun İspanyol futbol adamı Monchi'nin sportif direktörlük görevinden ayrılmasına onay verdiği bildirildi. Monchi ve Sevilla Kulübü Başkanı Jose Castro'nun yarın düzenlenecek basın toplantısında detayları açıklayacağı kaydedildi.

Avrupa futbolunda son dönemlerde ismini çok sık duyuran 48 yaşındaki Monchi, uygun fiyatlarla transfer edilen oyuncu ve seçilen teknik direktörlerde kilit rol oynamıştı. Sevilla, Monchi'nin sportif direktörlük yaptığı dönemde 5 UEFA Kupası, 2 İspanya Kral Kupası ve birer UEFA Süper Kupası ile İspanya Süper Kupası kazandı.

İspanyol ve İtalyan basınında son bir aydır çıkan haberlerde, Monchi'nin gelecek sezondan itibaren İtalya'nın Roma Kulübünün sportif direktörü olarak görev yapacağı iddia ediliyor.