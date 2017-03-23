Federasyondan Messi'ye "gecikmeli" ceza
İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftası için açıkladığı cezalı oyuncular listesinde, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye yer vermeyi unuttu.
Öte yandan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye hakemlere yönelik sözlerinden dolayı 3 bin avro para cezası verildiği bildirildi. Ligin 17. haftasındaki Villarreal-Barcelona ve Kral Kupası'nda oynanan Athletic Bilbao-Barcelona karşılaşmaları sonrasında gazetecilere verdiği demeçlerde hakem kararlarını sert dille eleştiren Pique, İspanya Futbol Federasyonu tarafından maç başına bin 500 avro para cezası aldı.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:08
- Bu onur Kartal’ın
Toplam 1
Yorum
arsen l. BJK li olarak bu ödülü kabul etmiyoruz.Dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş takımlar varken BJK sıralamada bile olmaz.Spor futbol değildir.
- Cezaya itiraz etti
Toplam 4
Yorum
arsen l. Amma abartıldı...Çocuk haksız yere atıldı,bir de yönetim hakemi haklı çıkarıyor.Sonra F.Orman hakem haksız diyor.O zaman bu ceza ne?
- Podolski, veda gecesinde resital sundu
Toplam 1
Yorum
poldi poldi şut atıyor bizimkiler ayak içi ile topu iteliyorlar. fark bu!
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