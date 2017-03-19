 Sevilla'ya ağır darbe! – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    'ya ağır darbe!

    Sevilla'ya ağır darbe!

    'nın 28. haftasında ağırladığı 'yı 3-1 mağlup etti.

    Başkent Madrid'deki Vicente Calderon Stadı'nda oynanan maçta 'e galibiyeti getiren goller, 37. dakikada Diego Godin, 61. dakikada Antoine Griezmann ve 77. dakikada Koke'den geldi. 'nın tek golünü ise 85. dakikada Joaquin Correa kaydetti.

    Ev sahibi ekibin İspanyol golcüsü Fernando Torres yaşadığı ciddi sakatlığın ardından ilk kez forma giydi. Torres, maçın 63. dakikasında Kevin Gamiero'nun yerine oyuna dahil oldu.

    İspanyol futbolcu, 2 Mart'ta oynanan Deportivo La Coruna maçında rakip takım futbolcusu Bergantinos tarafından ensesine sert bir darbe alıp yere düşmüş ve hareketsiz kalması nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılmıştı.

    Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı. Sevilla ise 57 puanda kaldı.

    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:45
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