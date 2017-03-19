Real Madrid deplasmanda kazandı
La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.
La Liga'da son 2 haftayı galibiyetle kapatan Real Madrid ile Athletic Bilbao, San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Eflatun-beyazlılar, Fransız futbolcusu Karim Benzema'nın 25. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Athletic Bilbao'nun deneyimli oyuncusu Aritz Aduriz, 65. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1 yaptı. Bu golden 3 dakika sonra sahneye çıkan Casemiro, Real Madrid'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bir maçı eksik Real Madrid, bu sonuçla puanını 65'e çıkararak haftayı lider tamamlamayı garantiledi. La Liga'da sahasındaki 13 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Athletic Bilbao ise 44 puanda kaldı.
Öte yandan, Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, takımının kaydettiği 2 golde de asist yaparak alınan galibiyette önemli rol oynadı.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:10
- Sneijder kayıptı
Toplam 1
Yorum
yasar kemal snider takimi ferenliyor sanki herkes topu ona atmaya mecbur, fiziken cok kotu durumda tudor efendi baslasana maca jposue ile adam top tutuy
- Trabzon’a Cavanda
Toplam 1
Yorum
yasar kemal tudor mudor hikaye1 takimin duzelecegini sanmiyorum, buda bilic gibi show yapiyor,sneider kosamiyor savunma felaket derecede kotu podolski ?
- Lens harekatı
Toplam 1
Yorum
Açılın Ben Beşiktaşlıyım FENERDEN FUTBOLCU FALAN KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ BUNU BEŞİKTAŞ'IN TÜM YÖNETİCİLERİ BÖYLE BİLSİN. ALIRSANIZ NE MAÇA GELİRİZ NE FORMA ALIRIZ.
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