Real Madrid deplasmanda kazandı

La Liga'da son 2 haftayı galibiyetle kapatan Real Madrid ile Athletic Bilbao, San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Eflatun-beyazlılar, Fransız futbolcusu Karim Benzema'nın 25. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Athletic Bilbao'nun deneyimli oyuncusu Aritz Aduriz, 65. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1 yaptı. Bu golden 3 dakika sonra sahneye çıkan Casemiro, Real Madrid'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bir maçı eksik Real Madrid, bu sonuçla puanını 65'e çıkararak haftayı lider tamamlamayı garantiledi. La Liga'da sahasındaki 13 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Athletic Bilbao ise 44 puanda kaldı.

Öte yandan, Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, takımının kaydettiği 2 golde de asist yaparak alınan galibiyette önemli rol oynadı.