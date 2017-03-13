Emre Çolak'tan G.Saray ve Tudor yorumu

La Liga'da Derpotivo'nun Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği maçta bir asist yapan Emre Çolak, zaferin önemli isimlerinden biri oldu. Emre Çolak, Barcelona galibiyeti ve Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.



"SİZİ YENECEĞİZ DEDİM BANA GÜLDÜ"

Maç öncesi Arda Turan'la kahve içtiklerini ve kendisine 'Biz de galibiyeti düşünüyoruz' dediğinde Arda'nın kendisine güldüğünü söyleyen Emre Çolak, "İkimizin de hayaliydi. Arda abi'ye söyledim. Onlar gibi biz de 3 puana taliptik. Kendisi gülmüştü. Tabi ki benim hayatımda Arda Turan'ın yeri çok farklı. Ona karşı oynamak gurur verici. Güzel bir duygu." dedi.



"DAHA FARKLI YENEBİLİRDİK"

NTV Spor'a açıklamalarda bulunan Emre, Barcelona maçıyla ilgili olarak "Maçın başlarında onların yorgun oldukları belliydi. Zorlu maçtan çıktılar. Bunun da farkındaydık. Bizim dinlenme fırsatımız oldu. İç sahada biz etkili oynuyoruz. 3'ü 4'ü bulabilirdik. Bir pozisyon ben kaçırdım. Son dakikalarda Barcelona da golü bulmak için yüklendi ve biz arkalarda boşluklar bulduk. 2-1 kazanmak bizim için gerçekten güzel bir skor oldu.Buradaki herkes çok sevinçli. Bu maçın Celta maçından önce olması, 3 puan almamız insanları neşelendirdi. Bu hafta sonu Celta ile büyük derbi var çünkü. Şu an herkes istekle derbiyi bekliyor. Türkiye'de, Fenerbahçe - Galatasaray, Galatasaray - Beşiktaş derbileri nasılsa burada Deportivo - Celta rekabeti de aynen o şekilde" dedi.

"G.SARAY DEFANSINI GELİŞTİRDİ"

Igor Tudor'un Galatasaray'a gelişinin ardından sarı-kırmızılılardaki değişimi değerlendiren Çolak, "Tudor'un Galatasaray'a gelişiyle takım daha iyi defans yapıyor, daha fazla koşuyor ve daha fazla pozisyona girmeye başlıyorlar. Topu kaptırdıklarında hemen defansa gidiyorlar takım halinde. Geri dönüşler hızlı. Bu bence biraz eksikti Galatasaray." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLUR"

Emre Çolak, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu belirterek, "Türkiye'den hiçbir maçı kaçırmıyorum. Gönlümden geçen Galatasaray'ın şampiyon olması ama biraz sıkıntılılar. Bu sene en iyi oynayan takımı olarak Beşiktaş'ı görüyorum. Beşiktaş şampiyon olacak diye düşünüyorum. Tabi Başakşehir de iyi takım, onlar da sürpriz yapabilir ama bence Beşiktaş şampiyon olacak." diye konuştu.