Griezmann ipten aldı!
La Liga'da artık Devler Ligi yarışında olan Atletico Madrid'i yine yıldız futbolcusu Antoine Griezmann kurtardı.
Ateş hattında yer alan Granada'yı 84. dakikada Griezmann'ın golüyle 1-0 mağlup eden Madrid ekibi kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Bu arada uzatma anlarında Wakaso'nun atılmasıyla Granada maçı 10 kişi tamamladı.
27 maç sonunda 52 puana çıkan Atletico 4. sıradaki yerini korudu. 18. sırada yer alan Granada ise 20 puanda kaldı.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:43
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
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