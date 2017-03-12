Griezmann ipten aldı!

Ateş hattında yer alan Granada'yı 84. dakikada Griezmann'ın golüyle 1-0 mağlup eden Madrid ekibi kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.



Bu arada uzatma anlarında Wakaso'nun atılmasıyla Granada maçı 10 kişi tamamladı.

27 maç sonunda 52 puana çıkan Atletico 4. sıradaki yerini korudu. 18. sırada yer alan Granada ise 20 puanda kaldı.