Deportivo'dan Barça'ya ağır darbe!
Hafta içerisinde PSG karşısında mucizeye imza atan Barcelona, Deportivo deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Emre Çolak galibiyet golünde asist yaparken, Arda 58 dakika sahada kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükselen Barça, liderliği tehlikeye attı. Deportivo 40. dakikada Joselu ile 1-0 öne geçerken, Barcelona ikinci yarının ilk dakikasında Luis Suarez ile 1-1'lik beraberliği yakaladı.
Maça ilk 11'de başlayan Arda Turan, 58'de yerini Iniesta'ya bıraktı. Deportivo ise Emre Çolak 62. dakikada Carles Gil'in yerine oyuna dahil oldu.
Barcelona'yı yıkan gol ise 74. dakikada geldi. Emre Çolak'ın asistinde Alex Bergantinos, Ter Stegen'i mağlup ederek Deportivo'yu 2-1 öne geçirdi.
Barcelona 60 puanda kalarak maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Deportivo ise 27 puana yükselerek düşme hattıyla farkı 8 puana çıkardı.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:03
- Biz sana döneriz
Toplam 41
Yorum
KrAlex Gururu varsa kovulduğu bir takıma geri dönüş yapmaz. Bu takıma hoca değil önce iyi bir idare ekibi futbolu bilen yönetim gerekir.
- Yıldız yağacak
Toplam 10
Yorum
Serkan keba Muhteşem fenerbahçe muhteşem birliktelik.savulun fenerbahçe geliyor
- ''Belki affederler''
Toplam 6
Yorum
........ SEVGİLİ MEHMET TOPAL SEN FB DE SANTRAFOR OYNA, BÜTÜN GOLLERİDE ELİNLE AT. NASIL OLSA HAKEM GÖRMEZDEN GELİP SUÇU SENİN ÜZERİNE YIKARAK SIYIRI
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