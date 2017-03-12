 Deportivo'dan Barça'ya ağır darbe! – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    'dan Barça'ya ağır darbe!

    Deportivo'dan Barça'ya ağır darbe!

    Hafta içerisinde PSG karşısında mucizeye imza atan , deplasmanında 2-1 mağlup oldu. galibiyet golünde asist yaparken, Arda 58 dakika sahada kaldı.

    'nın 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. Riazor'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.

    Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükselen Barça, liderliği tehlikeye attı. Deportivo 40. dakikada Joselu ile 1-0 öne geçerken, Barcelona ikinci yarının ilk dakikasında Luis Suarez ile 1-1'lik beraberliği yakaladı.

    Maça ilk 11'de başlayan , 58'de yerini Iniesta'ya bıraktı. Deportivo ise 62. dakikada Carles Gil'in yerine oyuna dahil oldu.

    Barcelona'yı yıkan gol ise 74. dakikada geldi. Emre Çolak'ın asistinde Alex Bergantinos, Ter Stegen'i mağlup ederek Deportivo'yu 2-1 öne geçirdi.

    Barcelona 60 puanda kalarak maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Deportivo ise 27 puana yükselerek düşme hattıyla farkı 8 puana çıkardı.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:03
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