 Barça'ya Deportivo'dan ağır darbe! – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Barça'ya 'dan ağır darbe!

    Barça'ya Deportivo'dan ağır darbe!

    'da ile 'ı karşı karşıya getiren mücadelede kazanan Emre Çolaklı oldu.

    Karşılaşmada ilk gol 40. dakikada Joselu'dan geldi ve ev sahibi öne geçti. , bu gole 2. yarıda Suarez ile karşılık verse de 'ın asistinde Bergantinos skoru belirledi. 2-1.

    Ligde 19 maç sonra kaybeden Barcelona şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı. ise teknik direktör değişikliği sonrası yükselişine devam etti.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:23
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