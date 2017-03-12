Barça'ya Deportivo'dan ağır darbe!
La Liga'da Emre Çolak ile Arda Turan'ı karşı karşıya getiren mücadelede kazanan Emre Çolaklı Deportivo oldu.
Ligde 19 maç sonra kaybeden Barcelona şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı. Deportivo ise teknik direktör değişikliği sonrası yükselişine devam etti.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:23
- Biz sana döneriz
Toplam 41
Yorum
KrAlex Gururu varsa kovulduğu bir takıma geri dönüş yapmaz. Bu takıma hoca değil önce iyi bir idare ekibi futbolu bilen yönetim gerekir.
- Yıldız yağacak
Toplam 10
Yorum
Serkan keba Muhteşem fenerbahçe muhteşem birliktelik.savulun fenerbahçe geliyor
- ''Belki affederler''
Toplam 6
Yorum
........ SEVGİLİ MEHMET TOPAL SEN FB DE SANTRAFOR OYNA, BÜTÜN GOLLERİDE ELİNLE AT. NASIL OLSA HAKEM GÖRMEZDEN GELİP SUÇU SENİN ÜZERİNE YIKARAK SIYIRI
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