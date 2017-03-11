"Emre Çolak, bu seviyeye çıkabilir"

Arda, yarın La Liga'da Emre'nin forma giydiği Deportivo La Coruna ile deplasmanda karşılaşacakları maç öncesi Barcelona Kulübünün televizyon kanalı Barça TV'ye açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, Emre Çolak'la Galatasaray'da birlikte oynadığını hatırlatarak, "Emre, küçüklüğünde elime geldi. Onunla çok güzel zamanlar yaşadık. Çok yetenekli ve iyi bir oyuncu. Barcelona seviyesine çıkabilmesi için daha çok çalışıp daha fazla mücadele etmesi lazım. Emre Çolak bu seviyenin oyuncusu olabilir. Bu yeteneklere sahip. Umarım bir gün bu gururu o da yaşar." ifadelerini kullandı.

Emre Çolak'a Galatasaray'dayken bir araba hediye ettiğini belirten Arda, "Küçükken çok heyecanlı bir çocuktu. Antrenmanlardan sonra hemen eve gidiyordu. Bende 'iyi beslen ve dinlen' diye ona sürekli uyarılar da bulunuyordum. O da akşamları çok trafik olduğunu, eve geç gittiği, söylüyordu. Bende ona bir hediye aldım ve o da kabul etti. Onun dinlenmesi ve beslenmesi için daha uzun zaman kalmaya başladı." şeklinde konuştu.

Arda, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 4-0'ın rövanşında Fransız temsilcisi Paris Saint Germain'i 6-1 yenerek eledikleri maçla ilgiliyse, "3-1'ken zor bir zamanda oyuna girdim. Herkes gibi bende eleneceğimizi düşündüm ama hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik. Tarihin en önemli maçlarından birine imza attık. Dünyanın en iyi takımına, oyuncularına ve hocasına sahibiz. 4-0'dan sonra bize inanan Barça taraftarına çok teşekkür ederim. İnancımızı ateşlediler. Bu tarihi maçı hep beraber yaşattık." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'ye oranla İspanya'da kendilerini daha rahat hissettiklerini aktaran Arda Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Türkler duygusal insanlarız. Bu tarihte hep böyle oldu. Burada da baskı hissediyoruz. Geçen sene Katalan basınıyla yaşadıklarım... Önemli olan insanın içinde ne yaşadığı. Dış baskılara karşı koymayı öğrendik. Tabii burada kendimizi, o da bende, daha iyi hissediyoruz."