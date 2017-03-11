İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen milli futbolcu Emre Çolak, "Barcelona'dan 3 puan almak istiyoruz" dedi.

Emre Çolak, La Liga'nın 27. haftasında milli futbolcu Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona ile yarın oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Deportivo La Coruna'da ilk sezonunu yaşamasına rağmen sergilediği performansla İspanyol futbol kamuoyunun beğenisini kazanan Emre, kendisini göstermek adına Barcelona maçının iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

Barcelona ile oynanan karşılaşmaların çok önemli olduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Her futbolcu için böyle maçlarda oynamak çok büyük keyiftir. Motivasyonunuz çok daha yüksek olur. Her zamanki oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Barcelona, Paris Saint-Germain karşısında tarihi bir galibiyet aldığından dolayı çok mutlu. İnşallah puan ya da puanlar alırız." ifadelerini kullandı.

Arda Turan ile sık sık telefonda konuştuklarını, maçları değerlendirdiklerini söyleyen Emre, "Yarın Arda abi ile karşılaşacak olmak güzel. Bu maçın keyfini çıkarmaya çalışacağım." dedi.

Emre Çolak, La Liga'nın 24. haftasında Sporting Gijon'u deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşmada kaçırdığı penaltı vuruşuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Panenka penaltısı atacaktım ama topa doğru koşarken kararımı değiştirdim. Bundan dolayı penaltı vuruşundan faydalanamadım. Sezon öncesinde Sporting Gijon'a karşı bir hazırlık maçı oynamıştık ve karşılaşma penaltı atışlarına kalmıştı. O zaman Panenka penaltısı atmıştım, bir kez daha mı atsam diye düşündüm. Sonrasında, kaleci belki beni hatırlar diye fikir değiştirdim. Kararsız kalınca da nereye vuracağımı bilemedim. Yoksa kolay kolay penaltı kaçırmam."

Başarısız sonuçlanan penaltı vuruşunun ardından ilk 5 dakika moralinin bozuk olduğunu anlatan Emre, "Sonra kendimi toparladım. Eğer yenilseydik daha büyük sorumluluk hissederdim ama maçı kazanınca kaçırdığım penaltıyı unutmam daha kolay oldu. Şimdi aklıma bile gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pepe Mel'in Deportivo La Coruna teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından takımın daha istekli oynadığını aktaran milli futbolcu, "Yeni hocamızla beraber çıkışa geçtik. Onunla 3 maçtır yenilmiyoruz. Yarın da Barcelona karşısında çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Aynı mevkide oynamaya devam ediyorum ama oyun planımız biraz değişti." şeklinde görüş belirtti.

Deportivo La Coruna camiasının Türkleri sevdiğini, takım arkadaşlarının da kendisine büyük yardımı olduğunu kaydeden Emre, "Karakterli futbolculardan kurulu bir takıma geldiğim için çok şanslıyım. Hepsi çok kaliteli ve efendi insanlar. Buraya uyum sağlayabilmem için bana yardım ettiler. Hiçbirisinin hakkını ödeyemem. Takımda çok fazla yıldız oyuncu da olmadığı için herkes birbirine karşı çok anlayışlı. Bu da benim için bir avantaj." şeklinde konuştu.

Emre Çolak, 'Ligde kalır mısınız?' şeklindeki bir soruya ise "Çok büyük bir ihtimalle ligde kalacağımızı düşünüyorum. Şu an çıkışa geçtik. İnşallah bundan sonraki maçları da kazanır ve daha üst sıralara çıkarız. Ligde şu anki bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz. Önceki maçlarda hakem hataları ve son dakikada yediğimiz goller nedeniyle puanlar kaybettik. On puanı bu şekilde kaybettiğimizi düşünüyorum." cevabını verdi.