Deportivo Babel'den sonra ilk kez!
La Liga'da zor günler geçiren iki takımın mücadelesinde Deportivo, deplasmanda Sporting Gijon'u 1-0 mağlup etti. Deportivo böylece, Ryan Babel'in Beşiktaş'a transfer olmasının ardından ilk kez kazandı.
32. dakikada Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunu Mikel Vesga topa eliyle müdahale edince Deportivo penaltı kazandı. Ancak beyaz noktanın başına geçen Emre Çolak'ın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
Deportivo'nun aradığı gol ise ilk yarının son saniyelerinde Mosquera'dan geldi.
Bu golle Sporting Gijon'u 1-0 deviren Deportivo, 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve 20 puana yükseldi. Sporting Gijon ise 17 puanda kaldı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Deportivo Babel'den sonra ilk kez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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