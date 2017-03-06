 Deportivo Babel'den sonra ilk kez! – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Babel'den sonra ilk kez!

    Deportivo Babel'den sonra ilk kez!

    'da zor günler geçiren iki takımın mücadelesinde , deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti. Deportivo böylece, Ryan Babel'in Beşiktaş'a transfer olmasının ardından ilk kez kazandı.

    32. dakikada Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunu Mikel Vesga topa eliyle müdahale edince penaltı kazandı. Ancak beyaz noktanın başına geçen Emre Çolak'ın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

    Deportivo'nun aradığı gol ise ilk yarının son saniyelerinde Mosquera'dan geldi.

    Bu golle 'u 1-0 deviren Deportivo, 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve 20 puana yükseldi. Sporting Gijon ise 17 puanda kaldı.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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