Deportivo Babel'den sonra ilk kez!

32. dakikada Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunu Mikel Vesga topa eliyle müdahale edince Deportivo penaltı kazandı. Ancak beyaz noktanın başına geçen Emre Çolak'ın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.



Deportivo'nun aradığı gol ise ilk yarının son saniyelerinde Mosquera'dan geldi.

Bu golle Sporting Gijon'u 1-0 deviren Deportivo, 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve 20 puana yükseldi. Sporting Gijon ise 17 puanda kaldı.