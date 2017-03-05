Deportivo Babel'den sonra ilk kez!
La Liga'da zor günler geçiren iki takımın mücadelesinde Deportivo, deplasmanda Sporting Gijon'u 1-0 mağlup etti. Deportivo böylece, Ryan Babel'in Beşiktaş'a transfer olmasının ardından ilk kez kazandı.
32. dakikada Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunu Mikel Vesga topa eliyle müdahale edince Deportivo penaltı kazandı. Ancak beyaz noktanın başına geçen Emre Çolak'ın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
Deportivo'nun aradığı gol ise ilk yarının son saniyelerinde Mosquera'dan geldi.
Bu golle Sporting Gijon'u 1-0 deviren Deportivo, 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve 20 puana yükseldi. Sporting Gijon ise 17 puanda kaldı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:39
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 17
Yorum
mehmet mac sonu demeci Aynı pozisyon kardeşim Atınç'ın başına geldi dün akşam. Kimse orada niye söylemedin diye itiraz etmedi" hakem olsam iptal ederdim. fark
- Derbi Fenerbahçe'nin
Toplam 2
Yorum
Engin 1923 ten şu ana kadar futbolda toplam 94 resmi kupasıyla en büyük FENERBAHÇE
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 17
Yorum
bekir gsnin ve rizenin penaltıları verilmedi.bjkye karşı penaltı verilmiyor gelsin video hakem.video hakem olsa bjk 1. olmazdı başakşehir liderdi.
Deportivo Babel'den sonra ilk kez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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