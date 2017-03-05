Atletico avrupa aşkına
La Liga'da son 2 maçında sadece 1 puan alabilen Atletico Madrid, sahasında Valencia'yı 3-0 yenerek nefes aldı.
Atletico böylece 49 puana yükseldi ve ilk 4 mücadelesine devam etti.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:30
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 13
Yorum
Serdar Bu akşam fb liler yok burda gerçi onlar BJK sayfasındadir olmayan hataları var gibi görüp yazmaya devam ediyorlar..
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 13
Yorum
fb1907 eğer video hakem olsaydı emin olun fb çok daha iyi durumda olurdu.o yüzden biz zaten istiyoruz video hakem gelmesini.bursada 2 puandan olduk
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 13
Yorum
Semih Advoocat yeni dostlar edinmişsiniz maçtan sonra pozisyonu gormedim dersin size olsa çok net görürsün bu kadar destege ragmen 12 puan geride
Atletico avrupa aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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