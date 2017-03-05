Atletico avrupa aşkına

La Liga'da son 2 maçında sadece 1 puan alabilen Atletico Madrid, sahasında Valencia'yı 3-0 yenerek nefes aldı.

Vicente Calderon'daki karşılaşmanın 10. dakikasında Griezmann ile öne geçen Atletico, 50. dakikada Gameiro ile 2-0'ı buldu. 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Griezmann skoru belirleyen isim oldu.



Atletico böylece 49 puana yükseldi ve ilk 4 mücadelesine devam etti.