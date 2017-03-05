 Atletico avrupa aşkına – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Atletico avrupa aşkına

    Atletico avrupa aşkına

    La Liga'da son 2 maçında sadece 1 puan alabilen , sahasında 'yı 3-0 yenerek nefes aldı.

    Vicente Calderon'daki karşılaşmanın 10. dakikasında Griezmann ile öne geçen Atletico, 50. dakikada Gameiro ile 2-0'ı buldu. 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Griezmann skoru belirleyen isim oldu.

    Atletico böylece 49 puana yükseldi ve ilk 4 mücadelesine devam etti.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:30
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