Emre Çolak'ın yeni hocası belli oldu
Milli futbolcu Emre Çolak'ın formasını giydiği İspanya'nın Deportivo Kulübü, Gaizka Garitano'dan boşalan teknik direktörlük görevi için "Pepe" lakaplı Jose Mel Perez ile anlaştı.
Özellikle Real Betis (2010-2013 ve 2014-2016) ve Rayo Vallecano'da (2006-2010) çalıştığı dönemlerle tanınan Mel, İspanya'da 136 maçta teknik direktörlük yaptı.
La Liga'da 24. hafta sonunda bir maç eksiği bulunan Deportivo, 19 puanla 17. sırada yer alıyor.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 15:42
- UEFA'dan Beşiktaş paylaşımı
Toplam 18
Yorum
PENÇE Düsmüs yine bir "10'LAR KULÜBÜ" üyesi buralara :)))))))) Agla evladim agla açilirsin. Kadiköy de TOPLU AGLAYIN bence :)))))
- Net penaltı
Toplam 95
Yorum
1907 HAHAHA BJKYİ DEPLASMANDA BOZGUNA UĞRATAN ARENALAR FATİHİ FBLİLERE KEŞKE BENZESENİZ .BJKLİLERİN KUYRUK ACISI GEÇMİŞ DEĞİL :)İMPARATOR RVP BEY
- Durica: Çok korktum
Toplam 1
Yorum
h. polat niye 33 deyilde 35 yaşındasın be durika.
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