 Emre Çolak'ın yeni hocası belli oldu – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Emre Çolak'ın yeni hocası belli oldu

    Emre Çolak'ın yeni hocası belli oldu

    Milli futbolcu Emre Çolak'ın formasını giydiği İspanya'nın Deportivo Kulübü, Gaizka Garitano'dan boşalan teknik direktörlük görevi için "Pepe" lakaplı Jose Mel Perez ile anlaştı.

    Deportivo Kulübünden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adam Mel ile uzatma opsiyonu da dahil olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Riazor Stadı'nda bugün basına tanıtımı yapılacak Pepe Mel'in ardından futbolcularla tanışıp antrenmanlarda takımın başında yer alacağı kaydedildi.

    Özellikle Real Betis (2010-2013 ve 2014-2016) ve Rayo Vallecano'da (2006-2010) çalıştığı dönemlerle tanınan Mel, İspanya'da 136 maçta teknik direktörlük yaptı.

    La Liga'da 24. hafta sonunda bir maç eksiği bulunan Deportivo, 19 puanla 17. sırada yer alıyor.

    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:42
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