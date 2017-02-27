Messi varsa sorun yok!
Barcelona, La Liga'nın 24. haftasında karşılaştığı Atletico Madrid'i deplasmanda 2-1 yendi.
La Liga'nın 24. haftasına 45 puanla 4. sırada giren Atletico Madrid, 51 puanı bulunan Barcelona'yı ağırladı. Barcelona'da sakatlığı süren milli futbolcu Arda Turan, eski takımı Atletico Madrid'e karşı forma giyemedi.
Katalan ekibi, Rafinha'nın 64. dakikadaki golüyle öne geçti. Rakibine, 70. dakikada Godin ile cevap veren Atletico Madrid, skoru 1-1'e getirdi.
Müsabakanın 86. dakikasında sahneye çıkan Messi, kaydettiği golle Barcelona'nın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
Barcelona böylece ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:29
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
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