 Messi varsa sorun yok! – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Messi varsa sorun yok!

    Messi varsa sorun yok!

    , 'nın 24. haftasında karşılaştığı 'i deplasmanda 2-1 yendi.

    'nın 24. haftasına 45 puanla 4. sırada giren , 51 puanı bulunan 'yı ağırladı. Barcelona'da sakatlığı süren milli futbolcu Arda Turan, eski takımı Atletico Madrid'e karşı forma giyemedi.

    Katalan ekibi, Rafinha'nın 64. dakikadaki golüyle öne geçti. Rakibine, 70. dakikada Godin ile cevap veren Atletico Madrid, skoru 1-1'e getirdi.

    Müsabakanın 86. dakikasında sahneye çıkan Messi, kaydettiği golle Barcelona'nın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

    Barcelona böylece ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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